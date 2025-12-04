Ola de calor y alertas en 9 provincias: qué se espera para el AMBA este fin de semana largo

clima

Un fin de semana más nublado y con leve alivio

Durante el sábado y domingo, la nubosidad será una constante. El SMN anticipa cielo mayormente nublado, con alguna posibilidad baja de chaparrones aislados hacia la tarde del sábado, aunque sin fenómenos significativos. Las temperaturas descenderán levemente, con marcas entre 28°C y 18°C, ofreciendo un respiro temporal ante la ola de calor.

Provincia de Buenos Aires: tormentas, inestabilidad y variaciones térmicas

Mientras el AMBA vive un escenario de calor extremo, el resto de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación más compleja. El SMN reportó que la mañana de este jueves se presenta parcialmente nublada en el suroeste, con cielo despejado en otras zonas.

Sin embargo, hacia la tarde se iniciará un proceso de inestabilidad que alcanzará al centro, sur, oeste y este de la provincia, donde se prevén tormentas de distinta intensidad. La situación se repetirá el viernes: nubosidad variable por la mañana y nuevas tormentas hacia la tarde, salvo en el extremo norte, donde el cielo permanecerá cubierto.

Durante el sábado retornará la nubosidad parcial, con mayor presencia de sol en el suroeste. Hacia el final del domingo volverá a incrementarse la cobertura nubosa, aunque el SMN aclara que no se esperan precipitaciones para el cierre del fin de semana.

Alertas vigentes en el país

Para este jueves, rige alerta amarilla por tormentas en la cordillera norte y zonas de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Tucumán y sectores de la provincia de Buenos Aires.

Las recomendaciones del SMN incluyen:

Evitar sacar la basura.

Retirar objetos que puedan bloquear desagües.

No realizar actividades al aire libre.

No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.

Evitar playas, ríos o piletas ante riesgo de rayos.

Estar atentos a posible caída de granizo.

Tener una mochila de emergencia con elementos esenciales.

Córdoba y Santa Cruz en alerta

El centro y este de Córdoba permanecen bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, afectando a Córdoba Capital, Cosquín, San Francisco, Alta Gracia y Jesús María, entre otras localidades.

Este tipo de alerta puede tener efectos moderados en la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La provincia de Santa Cruz mantiene una alerta amarilla por vientos, con ráfagas intensas que pueden provocar complicaciones. Se pide asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre.