Vuelven los mosquitos con el calor: qué plantas y árboles ayudan a mantenerlos alejados

Lavanda: además de ser ornamental, su aroma persistente dificulta que los mosquitos se orienten.

Mentas (todas las variedades): crecen rápido y desprenden un olor potente que enmascara los olores humanos.

Citronela: una de las especies más conocidas, muy aromática y fácil de cultivar en macetas.

Geranios: especialmente las variedades perfumadas, que liberan fragancias capaces de confundir a los insectos.

Albahaca: sus aceites esenciales actúan como una barrera natural frente a los mosquitos.

Árboles que funcionan como barrera natural

Eucalipto-aroma-800x500

En espacios amplios, como jardines o veredas, algunos árboles también pueden ayudar gracias a los compuestos aromáticos que desprenden sus hojas o resinas.

Eucalipto: su perfume característico genera un ambiente menos atractivo para los insectos.

Cítricos (como el limonero): liberan esencias naturales que resultan molestas para los mosquitos.

Aguaribay: árbol nativo muy utilizado en espacios urbanos, conocido por su aroma particular que espanta insectos.

Cedros y coníferas: su resina aromática actúa como barrera protectora.

Pino: desprende fragancias que dificultan la detección del dióxido de carbono.

Para obtener resultados más rápidos, se recomienda combinar árboles con plantas de crecimiento veloz, como mentas, albahaca, lavanda, citronela o geranios. Mientras los árboles desarrollan su follaje, las aromáticas aportan un efecto inmediato y refuerzan la protección natural contra los mosquitos.