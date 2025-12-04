En vivo Radio La Red
A horas del sorteo del Mundial, Messi no aseguró su presencia, pero dejó una frase sobre la Selección que ilusionó a todos

Lionel Messi analizó el presente de la Selección y el desafío del Mundial 2026. Habló de sus sensaciones, la dificultad de repetir el título y dejó definiciones sobre su preparación, sus compañeros, su infancia y el rol de Scaloni.

En la previa del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a poner en palabras lo que siente el plantel argentino ante el desafío de defender el título conseguido en Qatar. En una charla con ESPN, el capitán destacó la madurez del grupo, el espíritu competitivo que se mantiene intacto y la ambición de volver a intentar lo que lograron hace solo dos años.

image

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, aseguró en un adelanto de la entrevista con Sportcenter por su 25° aniversario. Sin embargo, Messi fue claro respecto a lo que implica una Copa del Mundo: los detalles pueden definirlo todo, incluso cuando un equipo es superior. El capitán recordó que Argentina tuvo que resolver por penales los duelos contra Países Bajos y Francia pese a la diferencia mostrada en el juego. Esa experiencia —ya histórica— lo llevó a subrayar un punto clave: “Podés llegar a los penales y no ganar”.

En esa línea, Messi insistió en que ganar un Mundial “es muy difícil” y que un simple tiro en el palo puede cambiar por completo el destino de una Selección.

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 y cómo sigue el calendario

Este viernes, desde las 14:00 (hora de Argentina), la FIFA realizará el sorteo en el que se conocerán los 12 grupos de la primera fase del Mundial 2026. La ceremonia se podrá ver en vivo a través de todos los canales oficiales de la FIFA y de los titulares de derechos televisivos.

Además, un día después —también a las 14:00— habrá una segunda ceremonia destinada exclusivamente a la publicación del calendario completo de partidos.

Cómo quedaron conformados los bombos para el sorteo del Mundial

La FIFA ya oficializó la distribución de las 48 selecciones:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, y los clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Qué dijo Messi sobre su preparación para el Mundial 2026

Sin confirmar todavía si jugará el Mundial, Messi expuso cómo vive este proceso y qué necesita para tomar una decisión. “Espero hacer una buena pretemporada para el Mundial. Voy a ir día a día, siendo sincero y realista”, expresó.

También analizó su presente en su liga actual: “La liga es muy física, los rivales crecieron muchísimo. Hay viajes largos. Me sentí bien y lo disfruté. Ojalá el año que viene sea lo mismo”.

Cómo ve Messi a la Selección argentina y a sus figuras

El capitán se extendió al hablar del grupo campeón del mundo y de las nuevas apariciones que sostienen el nivel competitivo del equipo. Destacó la mentalidad ganadora del plantel y lo que genera hacia los jugadores que se suman: “Tenemos jugadores extraordinarios. La mentalidad que tienen todos es impresionante. Es un plantel con muchos chicos ganadores, que quieren más, y eso contagia”.

Incluso recordó la impresionante chilena del Cuti Romero y bromeó: “Yo no lo enseñé. Le intento enseñar un poco al truco”. También mencionó la intensidad de los entrenamientos: “En los entrenamientos y los partidos se matan y se cagan a patadas. Siguen apareciendo jugadores nuevos. Cuando un grupo está así, es más fácil para el que viene de afuera sumarse”.

Messi remarcó que Argentina atraviesa un momento ideal: “Es un momento que Argentina tiene que aprovechar. Ganar el Mundial te da confianza”.

Qué dijo Messi sobre Scaloni y su rol en la Selección

El capitán fue contundente al describir al entrenador: “Desde el primer día bajó una línea y marcó una idea. Lo mejor que hizo fue la cercanía con el grupo y la manera de tratar a todos. Sabe llegarle a cada jugador”.

También ponderó la apuesta del técnico por jugadores nuevos: “Trajo jugadores que no eran conocidos. Eso fue una motivación extra”.

Los recuerdos de infancia, su vida en Rosario y la pelota como compañera

Messi compartió además una serie de reflexiones personales que recorrieron su infancia en Rosario, su paso por el club Grandoli y los sueños que tenía de chico. “Tuve una infancia muy hermosa. Me fui muy chiquito de Rosario. Para mí son recuerdos hermosos”, contó.

Confesó que hacer jueguitos sigue siendo un juego cotidiano con su hijo: “Le juego en serio… y le gano siempre”. Y recordó su casa familiar: cómo fue cambiando, cómo era ese patio donde empezó a jugar y la foto con la camiseta de Saviola que lo marcó para siempre.

También habló sobre su sueño de jugar en la Primera de Newell’s: un deseo que lo acompañó en su niñez, aunque la vida lo llevó por un camino inesperado: “Lo que me pasó jamás lo hubiera soñado”.

Pep Guardiola, la estadística y la vida diaria

Entre otras definiciones, Messi elogió a Pep Guardiola —“es el mejor de todos”— y explicó por qué sus equipos transforman incluso a las ligas donde dirigen. También se distanció de la obsesión por los números: “A mí la estadística no me gusta. Vivo el juego y me gusta jugarlo. Me gusta ser determinante”.

Sobre su vida cotidiana, destacó que intenta mantener una rutina común: llevar a sus hijos a la escuela, entrenar y seguir conectado con sus raíces. Hasta recordó discusiones con Guardiola por querer pasar las fiestas en Rosario: una tradición que nunca abandonó.

