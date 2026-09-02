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Cuernitos de grasa caseros: la receta fácil y económica para acompañar el mate

Los cuernitos de grasa son un clásico que nunca falla a la hora del mate. Cómo prepararlos en casa de manera sencilla y económica.

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Los cuernitos de grasa son un clásico que nunca falla a la hora del mate. 

Los cuernitos de grasa son un clásico que nunca falla a la hora del mate. 

Los cuernitos de grasa son uno de los clásicos de la panadería argentina para acompañar el mate. Dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro, se pueden preparar en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas.

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Los bizcochitos de grasa son un clásico de la panadería argentina y una opción infaltable para acompañar el mate, el café o cualquier infusión.

Ingredientes para hacer cuernitos de grasa

  • 500 g de harina de trigo común 000
  • 250 ml de agua templada
  • 50 g de grasa vacuna blanda (también puede utilizarse grasa de cerdo o manteca)
  • 25 g de azúcar común
  • 15 g de sal fina
  • 7 g de levadura seca

Cómo hacer cuernitos de grasa caseros

(La receta corresponde al canal de YouTube "Recetas Materas").

1. Preparar la corona

Tamizar la harina sobre una superficie de trabajo limpia y formar una corona. En el centro colocar la levadura seca y el azúcar, mientras que la sal debe distribuirse por el borde exterior para evitar el contacto directo con la levadura.

2. Incorporar el agua

Agregar los 250 ml de agua templada en el centro de la corona. Disolver allí la levadura y el azúcar e incorporar de a poco la harina desde los bordes hacia el centro.

Trabajar hasta integrar los ingredientes y obtener una masa rústica, que en esta primera etapa todavía no estará completamente cohesionada.

3. Agregar la grasa

Aplastar la masa con las manos y expandirla ligeramente sobre la mesa. Colocar en el centro los 50 gramos de grasa vacuna blanda.

4. Amasar hasta obtener una masa lisa

Comenzar a amasar con movimientos firmes y envolventes para integrar completamente la grasa.

Al principio, la masa puede resultar pegajosa e inestable. En ese caso, se puede utilizar un cornet o espátula para recoger los restos que queden sobre la mesada y continuar con el amasado.

El proceso debe seguir hasta que la grasa quede completamente incorporada y se obtenga una masa lisa, homogénea y tierna. Este paso también puede realizarse con una amasadora mecánica.

5. Dejar descansar la masa

Formar un bollo y dejarlo descansar durante 10 minutos sobre la mesa.

Es importante cubrirlo con un paño limpio o con un recipiente invertido para evitar que la superficie se reseque y forme una costra.

6. Estirar la masa

Después del descanso, espolvorear una cantidad mínima de harina sobre la superficie de trabajo. Aplastar ligeramente el bollo y estirarlo con un rodillo hasta obtener un rectángulo lo más simétrico posible.

La masa debe quedar con un espesor uniforme de no más de 3 milímetros.

7. Cortar las tiras

Emparejar los bordes de la masa para conseguir un rectángulo regular. Luego, cortar tiras longitudinales de 10 a 11 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho.

Los recortes que sobren pueden agruparse para formar nuevamente un bollo. Es necesario mantenerlo tapado y dejarlo descansar para que pierda elasticidad antes de volver a estirarlo.

8. Dar forma a los cuernitos

Tomar cada tira y enrollar ambos extremos hacia el centro, de manera paralela, hasta formar dos rollos juntos.

Luego, estirar ligeramente la pieza, cruzar un extremo sobre el otro y presionar con firmeza en la parte superior del cruce para sellar la unión.

Este paso es importante porque, si el cierre queda flojo, el cuernito puede abrirse y perder su forma durante el leudado o la cocción.

9. Dejar leudar

Colocar los cuernitos sobre una placa para horno, separados entre sí y sin necesidad de engrasarla.

Dejar reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que las piezas presenten un aumento visible de volumen.

10. Hornear

Precalentar el horno a 200 °C y cocinar los cuernitos hasta que estén dorados de manera uniforme.

Una vez listos, retirarlos de la placa y dejarlos enfriar por completo antes de consumirlos, guardarlos o utilizarlos para su distribución.

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