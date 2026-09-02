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"Mírame, quédate conmigo"

Fue a comprar comida con un amigo y una patota lo mató: el triste final de Maximiliano Zabala

De 29 años y papá de un nene de 9, murió tras ser atacado por un grupo de 10 personas. Según el relato de su amigo, fueron golpeados y acusados de robar una bicicleta.

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Horror en Mar del Plata: una patota rodeó a dos amigos y uno terminó asesinado. (Foto: gentileza 0223)

Horror en Mar del Plata: una patota rodeó a dos amigos y uno terminó asesinado. (Foto: gentileza 0223)

Maximiliano Marcel Zabala tenía 29 años, era vendedor ambulante y padre de un nene de 9. Caminaba junto a un amigo por un barrio de Mar del Plata cuando, según el relato del sobreviviente, fueron interceptados por un grupo de alrededor de diez personas que los acusó de haber robado una bicicleta. Los golpearon y, cuando intentaron escapar, Zabala recibió un disparo por la espalda.

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El violento episodio ocurrió en inmediaciones de Grecia y Peña, en la zona de Villa La Palangana, cerca del barrio Regional. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente murió.

La investigación busca ahora reconstruir quién efectuó el disparo y determinar las responsabilidades de quienes participaron del ataque.

Habían salido a comprar y fueron rodeados por una patota

De acuerdo con el testimonio de Ezequiel, el hombre que acompañaba a Zabala y logró sobrevivir al ataque, ambos habían ido a comprar comida y regresaban caminando cuando fueron interceptados. Según su versión, el grupo estaba integrado por unas diez personas y los acusaba de haber sustraído una bicicleta.

Nos agarraron un montón de pibes diciendo que les habían robado la bici. Nosotros habíamos ido a comprar”, contó posteriormente el sobreviviente en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

La situación rápidamente escaló hasta convertirse en una brutal agresión. Los dos amigos fueron golpeados y Ezequiel, de 36 años, consiguió escapar corriendo. maximiliano no tuvo la misma suerte. En medio del ataque, recibió un disparo en la espalda. “Le dieron un tiro a Maxi y murió”, resumió su amigo al reconstruir lo ocurrido.

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. (Foto: archivo)

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. (Foto: archivo)

El desesperado intento de los vecinos por salvar a Maximiliano Zabala

Después del disparo, Zabala todavía permanecía con vida. Personas que se encontraban en las inmediaciones y miembros de la iglesia Ministerio Postrados en Adoración, situada cerca del lugar del ataque, intentaron asistirlo mientras esperaban la llegada de una ambulancia.

Uno de los testigos describió al medio marplatense 0223 los dramáticos minutos posteriores al ataque. “Maxi, mírame, quédate conmigo, respira despacio, así no te falta tanto el aire”, recordó que le repetía mientras trataba de mantenerlo consciente.

Según ese relato, varias personas intentaron ventilarlo con un cuaderno mientras esperaban la asistencia médica. El testigo también aseguró que realizaron reiterados llamados para solicitar una ambulancia y cuestionó el tiempo que habría demorado el servicio de emergencias.

La incidencia que esa presunta demora pudo haber tenido en el desenlace deberá ser establecida por los investigadores y los informes médicos, por lo que no puede atribuirse el fallecimiento a esa circunstancia únicamente a partir del testimonio.

Finalmente, Zabala fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde se confirmó su muerte.

La patota habría intentado continuar con la agresión

Otro de los elementos que surgieron de los testimonios aporta una dimensión todavía más violenta a la secuencia. Según personas que presenciaron lo ocurrido, parte del grupo habría seguido a los jóvenes incluso cuando intentaban encontrar refugio.

“Cuando el joven ingresó a la iglesia, venían por detrás más de diez personas masculinas que, por lo que se veía, querían entrar a golpearlo”, relató uno de los testigos citado por medios locales.

La reconstrucción de esos minutos será uno de los puntos centrales de la causa. Los investigadores deberán determinar cuántas personas participaron efectivamente de la agresión, quién llevaba el arma y quién efectuó el disparo mortal.

Quién era Maximiliano Zabala

Maximiliano Marcel Zabala tenía 29 años, trabajaba como vendedor ambulante y era padre de un chico de 9 años. Sus allegados rechazaron que estuviera relacionado con actividades delictivas y lo describieron como una persona muy querida dentro de su círculo.

Pongo las manos en el fuego por él; no estaba metido en nada raro. Siempre contagiaba una sonrisa”, expresó Franco, uno de sus amigos, en declaraciones a 0223.

En pocas palabras

  • Asesinato en Mar del Plata: Un vendedor ambulante de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda tras ser acusado de robar una bicicleta en el barrio La Palangana.
  • Violenta agresión: La víctima, Maximiliano Marcel Zabala, caminaba con un amigo cuando fueron rodeados por una decena de personas que los golpearon.
  • Investigación en curso: Se busca determinar quién efectuó el disparo mortal y la participación de los agresores en el ataque que conmocionó a la comunidad local.
Resumen generado por Thinkindot AI
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