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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 15) × 5 - 40 ÷ 4 + 19.

Leé también Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico tiene su clave en la clave inicial

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 15 = 27

La expresión queda así: 27 × 5 - 40 ÷ 4 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

27 × 5 = 135 | 40 ÷ 4 = 10

La expresión queda así: 135 - 10 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

135 - 10 = 125 |

125 + 19 = (?)

Resultado final: 144

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y activar el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.

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