Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

12 + 15 = 27

La expresión queda así: 27 × 5 - 40 ÷ 4 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

27 × 5 = 135 | 40 ÷ 4 = 10

La expresión queda así: 135 - 10 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

135 - 10 = 125 |

125 + 19 = (?)

Resultado final: 144

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y activar el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.