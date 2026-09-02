Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 15) × 5 - 40 ÷ 4 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 15) × 5 - 40 ÷ 4 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 15 = 27
La expresión queda así: 27 × 5 - 40 ÷ 4 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
27 × 5 = 135 | 40 ÷ 4 = 10
La expresión queda así: 135 - 10 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
135 - 10 = 125 |
125 + 19 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y activar el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.