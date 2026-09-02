Le dieron el alta tras ser operado y, cuando esperaba para ir a su casa, lo atropelló un patrullero

Durante la maniobra, el conductor del móvil perdió el control. El vehículo avanzó sobre la vereda y embistió a Alexis y a su acompañante antes de terminar impactando contra la rampa y la escalera de ingreso a la guardia. El amigo que estaba junto al joven no alcanzó a apartarse y fue arrastrado durante algunos metros por el patrullero.

Una mujer que se encontraba en el lugar también cayó durante la secuencia, aunque no sufrió heridas de gravedad y pudo retirarse por sus propios medios.

Alexis creyó que se había vuelto a fracturar

El joven contó que reaccionó apenas unos segundos antes del impacto y logró correrse parcialmente del recorrido del vehículo. “Yo alcancé a tirarme hacia un costado cuando me chocó. Después del choque, cuando me quise sentar vi la pierna doblada otra vez”, relató.

En un primer momento pensó que la nueva embestida le había provocado otra fractura. Sin embargo, posteriormente se determinó que aparentemente se habría quebrado el clavo intramedular que le habían colocado durante la operación del lunes.

Por ese motivo, Alexis tendrá que ser sometido nuevamente a una intervención quirúrgica. “Si no me hubiese tirado por el costado, yo terminaba debajo de la camioneta y en contra de la pared”, aseguró el joven al recordar el momento del impacto.

El policía también resultó herido

El patrullero era conducido por un agente de 31 años, quien sufrió algunas contusiones durante el choque y también debió ser evaluado por personal médico.

La subdirectora del Hospital Cullen, Amanda Sánchez, confirmó que tanto Alexis como su acompañante y el efectivo policial fueron atendidos y que los tres se encontraban estables y fuera de peligro.

La funcionaria explicó que el patrullero estaba en el sector mientras se intentaba facilitar el ingreso de la ambulancia que trasladaba al paciente en código rojo. “Por supuesto que eso va a ser materia de investigación”, señaló Sánchez al referirse a las circunstancias del choque.