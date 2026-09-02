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Murió Carlos "Loco" Salinas: la leyenda que jugó en River y Boca e influyó en la llegada de Maradona al Xeneize

Carlos "Loco" Salinas murió a los 70 años. Fue campeón con River y Boca, marcó un gol histórico e integró el pase de Maradona al Xeneize.

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Carlos Loco Salinas

Carlos "Loco" Salinas

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos “Loco” Salinas este martes a los 70 años. El exmediocampista, nacido en San Miguel de Tucumán, protagonizó una trayectoria tan extensa como particular en el ámbito nacional, vistiendo la camiseta de tres grandes del país, conquistando títulos continentales e intercontinentales y formando parte de momentos bisagra en la historia de la disciplina.

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La triste novedad fue ratificada por Boca Juniors a través de sus canales oficiales, aunque no se detallaron los motivos de su deceso. En la publicación institucional, el club de la Ribera dedicó emotivas palabras a su memoria: “Por estas horas se conoció el fallecimiento del Loco Salinas. Tenía 70 años, sufrió el retiro del fútbol y sobrevivía con ayuda de la Mutual de Ex Jugadores del Club. En Boca, sin duda, dejó una marca. Nunca escatimó coraje cuando se puso la camiseta azul y oro”.

Quién fue Carlos "Loco" Salinas y qué hitos marcaron su carrera en el fútbol argentino

Salinas dio sus primeros pasos profesionales en River Plate, donde hizo su debut en 1974. En el Millonario formó parte del recordado plantel que en 1975 obtuvo dos campeonatos y logró cortar una severa sequía de 18 años sin coronaciones. Tras su etapa en Núñez, su destacado rendimiento en Chacarita Juniors llamó la atención del entrenador Juan Carlos Lorenzo, quien solicitó su incorporación para Boca en 1978.

En el Xeneize, el tucumano se afianzó con rapidez en uno de los equipos más emblemáticos de la institución. Fue una pieza determinante en la consecución de la Copa Libertadores de 1978 —anotándole un gol a River en el triunfo 2-0 por semifinales— y tocó la cumbre futbolística meses más tarde en la final de la Copa Intercontinental ante el Borussia Monchengladbach. En el cotejo de vuelta disputado en Karlsruhe, Salinas convirtió el tercer tanto para sellar el 3-0 definitivo tras dejar en el camino a dos rivales y definir cruzado, garantizando el primer título del mundo en la historia boquense.

Cómo influyó Carlos Salinas en la llegada de Diego Maradona a Boca Juniors

A finales de 1980, el volante cerró su ciclo en el cuadro azul y oro para ser transferido a Argentinos Juniors. Aquella negociación no fue un traspaso común, sino que formó parte de la ingeniería económica y deportiva que le permitió a Boca Juniors contratar a Diego Armando Maradona para la temporada 1981.

Instalado en la entidad de La Paternal en agosto de ese mismo año, el volante fue protagonista de otro desenlace histórico. Salinas ejecutó y convirtió un penal decisivo que aseguró la permanencia de Argentinos Juniors en la máxima categoría y, simultáneamente, decretó el descenso de San Lorenzo de Almagro, siendo la primera vez que uno de los cinco clubes denominados grandes perdió la categoría en el fútbol nacional.

En el tramo final de su recorrido en el profesionalismo, Salinas defendió la camiseta de Independiente entre 1981 y 1982, completando así su paso por tres de las instituciones más tradicionales de la Argentina, para luego sumar experiencias en el fútbol colombiano y en clubes del ascenso antes de concretar su retiro de la actividad.

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