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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 9) - 6 × (22 - 9) + 28.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

16 + 9 = 25 | 22 - 9 = 13

La expresión queda así: 7 × 25 - 6 × 13 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 6 × 13 = 78

La expresión queda así: 175 - 78 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 78 = 97 |

97 + 28 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu cálculo mental

Resultado final: 125

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicaciones, sumas y restas. Por eso, este desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar el cálculo mental, la concentración y el hábito de revisar el orden antes de responder.

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