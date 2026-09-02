Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

16 + 9 = 25 | 22 - 9 = 13

La expresión queda así: 7 × 25 - 6 × 13 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 6 × 13 = 78

La expresión queda así: 175 - 78 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 78 = 97 |

97 + 28 = (?)

Resultado final: 125

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicaciones, sumas y restas. Por eso, este desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar el cálculo mental, la concentración y el hábito de revisar el orden antes de responder.