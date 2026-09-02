Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 9) - 6 × (22 - 9) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (16 + 9) - 6 × (22 - 9) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 9 = 25 | 22 - 9 = 13
La expresión queda así: 7 × 25 - 6 × 13 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 25 = 175 | 6 × 13 = 78
La expresión queda así: 175 - 78 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
175 - 78 = 97 |
97 + 28 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicaciones, sumas y restas. Por eso, este desafío funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar el cálculo mental, la concentración y el hábito de revisar el orden antes de responder.