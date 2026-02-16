Así son las vacaciones de Sabrina Rojas, en medio de la internación de Luciano Castro

Los seguidores celebraron cada una de las publicaciones y no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo. En medio de la internación del actor, la conductora optó por el perfil bajo y el relax, priorizando a sus hijos y alejándose del ruido mediático por unos días. Las tiernas postales reflejan paz y unión y marcan una pausa necesaria en un contexto personal complejo en el entorno de Luciano Castro.

Sabrina Rojas vacaciones 2

Sarbina Rojas vacaciones 1

Vacaciones de Sabrina Rojas

Embed

Cuál fue el gesto de Griselda Siciliani en las redes luego de la internación de Luciano Castro

En medio del fuerte impacto mediático que generó, días pasados, la internación voluntaria de Luciano Castro en una clínica especializada, todas las miradas también se posaron sobre Griselda Siciliani. Sin embargo, la actriz optó por el silencio público respecto a la situación personal de su ex y, en lugar de referirse al tema ante los casi tres millones de seguidores que la acompañan en Instagram, decidió volcar su energía en una noticia vinculada a su presente laboral.

Mientras el actor atraviesa un momento íntimo complejo luego del escándalo por la infidelidad que salió a la luz semanas atrás, Siciliani eligió compartir contenidos ligados a sus logros profesionales. En sus redes sociales se mostró enfocada en celebrar las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata, con publicaciones que pusieron el acento en el esfuerzo, la dedicación y el amor por su trabajo.

A través de sus Instagram Stories, la actriz difundió un collage de imágenes donde se la ve en dos de sus personajes más recientes. Por un lado, aparece como “Vicky” en la serie Envidiosa, con el cabello oscuro y una sonrisa amplia; por el otro, caracterizada como Zulema Yoma en la producción Menem, con peluca rubia y gesto adusto, marcando el contraste entre ambos papeles.

ig-griselda-siciliani-1

Junto a las imágenes promocionales de las ficciones y los logos de losPremios Cóndor de Plata y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina —cuya ceremonia está prevista para abril de 2026—, la actriz escribió un mensaje de agradecimiento: “Gracias Premios Cóndor por el reconocimiento a estos dos trabajos que amé hacer”.

Estas publicaciones coincidieron con el momento en que se conocía la decisión de Castro de internarse de manera voluntaria en un centro especializado en trastornos emocionales. La confirmación llegó a través de Moria Casán, quien desde su programa en El Trece actuó como portavoz del actor.

La noche previa, Pepe Ochoa había dado la primicia en LAM (América TV), donde explicó que el ingreso fue una determinación personal del galán, motivada por la necesidad de descansar y encontrar un espacio de reflexión tras una seguidilla de episodios mediáticos. Además, se aclaró que no estaría relacionado con adicciones ni con un cuadro de salud mental específico. Según contó Casán, el propio actor le expresó: “Me interné porque quiero estar bien”, y le pidió que hiciera pública la decisión.

La internación se produce después de la difusión de audios y mensajes con la actriz danesa Sarah Borrell durante un viaje a Madrid, situación que derivó en la ruptura con Siciliani y abrió un abanico de versiones sobre su estado emocional. Desde su entorno insistieron en que la medida responde a la intención de tomar distancia de la presión mediática y no a otro tipo de problemática.