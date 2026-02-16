Reforma laboral: el kirchnerismo dice que si el proyecto tiene cambios deberá volver al Senado

En la misma línea, el diputado de LLA de Luis Petri manifestó que "el artículo de las licencias no estaba en el proyecto original de la Reforma Laboral" sino que "salió de los consensos", y aclaró: "Va a ser subsanado por una ley o reglamentación".

Bullrich agregó que aún no está definido el mecanismo para introducir esos cambios y que lo analizan junto al presidente de Diputados, Martín Menem. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, detalló.

Sobre el punto más discutido del proyecto, Bullrich insistió en que el esquema deberá ser estricto: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”. También apuntó contra el uso de certificados psiquiátricos en el ámbito laboral: “Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.