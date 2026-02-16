En vivo Radio La Red
Reforma laboral: el kirchnerismo dice que si el proyecto tiene cambios deberá volver al Senado

El bloque de Unión por la Patria en Diputados, encabezado por Germán Martínez, sostuvo que cualquier modificación al artículo sobre licencias médicas.

La CGT se reúne para definir si convoca a un paro nacional contra la Reforma Laboral. (Foto: NA)

Antes del debate en comisiones de la Cámara baja, el legislador sostuvo: “Somos la cámara revisora. No solo queremos eliminar ese artículo, de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general. En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos en Diputados. A partir de eso habrá o no ley".

En diálogo con Futuröck FM, Martínez también planteó que, si la norma se aprueba, podría abrirse una disputa judicial promovida por gremios. “La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en se sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero", afirmó.

Las declaraciones del oficialismo

Las declaraciones surgieron después de que la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunciara que el oficialismo evalúa retocar el artículo cuestionado. En el programa TN de Noche, emitido por TN, explicó: “Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”.

En la misma línea, el diputado de LLA de Luis Petri manifestó que "el artículo de las licencias no estaba en el proyecto original de la Reforma Laboral" sino que "salió de los consensos", y aclaró: "Va a ser subsanado por una ley o reglamentación".

Bullrich agregó que aún no está definido el mecanismo para introducir esos cambios y que lo analizan junto al presidente de Diputados, Martín Menem. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, detalló.

Sobre el punto más discutido del proyecto, Bullrich insistió en que el esquema deberá ser estricto: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”. También apuntó contra el uso de certificados psiquiátricos en el ámbito laboral: “Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.

