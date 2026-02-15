Horror: asesinaron a tiros a un joven de 18 años durante los festejos de carnaval

Los proyectiles impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, quien cayó herido sobre la avenida mientras la gente corría para ponerse a salvo.

Brian fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado crítico. Desde el centro de salud informaron que se activaron los protocolos de emergencia y se realizaron maniobras intensivas para estabilizarlo. Sin embargo, horas más tarde falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

“En la madrugada ingresó un paciente masculino de 18 años con herida por arma de fuego en estado crítico. A pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento”, señalaron desde el hospital.

Dos detenidos y el arma secuestrada

Tras el ataque, la Policía Bonaerense desplegó un operativo para dar con los responsables. Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y al trabajo en la zona, los sospechosos fueron identificados en pocas horas.

Fuentes policiales confirmaron que se trata de María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, a quien se le secuestró un arma de fuego. La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que busca esclarecer el móvil del crimen y las circunstancias del hecho.

Tensión en el hospital y suspensión del carnaval

Con el correr de las horas, la conmoción se trasladó a las puertas del hospital y al centro de la ciudad. Cerca de las 3 de la madrugada se registraron momentos de tensión, con corridas y gritos entre familiares y allegados.

Ante el temor de incidentes, intervino el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para resguardar al personal de salud, a los pacientes y a quienes se encontraban en el lugar.

La tragedia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde vecinos expresaron indignación y preocupación. Algunos plantearon incluso la posibilidad de trasladar los festejos a espacios cerrados para mejorar los controles y la seguridad.

El municipio emitió un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento del joven y confirmó la detención de los sospechosos, quienes ya se encuentran a disposición de la Justicia.

“En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado municipal expresamos nuestro más profundo dolor y acompañamos a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida”, indicaron desde la comuna.