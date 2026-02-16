Cumplía 23, se desplomó jugando al fútbol y murió mientras esperaba la ambulancia

El diagnóstico preliminar señala un paro cardiorrespiratorio como causa del fallecimiento. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que la autopsia confirme oficialmente que se trató de una muerte accidental.

Otro participante del partido apuntó contra la respuesta sanitaria y afirmó: "La ambulancia tardó en llegar más de 40 minutos. Y llegaron dos juntas. Cuando intentaron reanimarlo ya era tarde".

Murió un espectador durante una función de Matías Alé en Mar del Plata y suspendieron la obra

Una noche de teatro en Mar del Plata terminó marcada por una tragedia. Durante la función de Función Imposible (Teatro Olympia) del pasado miércoles, un espectador de 80 años se descompensó dentro de la sala y, pese a los intentos por asistirlo, falleció minutos después, generando un fuerte impacto entre el público y el elenco.

La obra, protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo, acababa de comenzar cerca de la medianoche cuando el hombre manifestó un malestar repentino. En un primer momento se solicitó asistencia médica privada y luego se hizo presente el SAME, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque lamentablemente no lograron salvarle la vida.

Tras confirmarse el fallecimiento dentro del teatro, la función fue suspendida de inmediato, en medio del silencio y la conmoción de los presentes.

Desde la producción, a cargo de Primer Acto Productora y Juntoke Producciones, difundieron un comunicado oficial en redes sociales donde expresaron: “Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”.

Además, destacaron el trabajo de quienes intervinieron en la emergencia: “Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible” y también valoraron la actitud del público al señalar que agradecen “entender la situación y colaborar en todo momento”.

Una jornada que debía ser de risas y entretenimiento terminó convertida en una noche de profundo dolor, tanto para los familiares del hombre fallecido como para los actores y espectadores que fueron testigos de un hecho tan inesperado como triste.