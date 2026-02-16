Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su mamá Elba tras el violento robo en su casa de Banfield

Lapegüe contó con crudeza lo que encontró al llegar: la casa revuelta, objetos destrozados y una escena de caos que lo dejó en shock. Según relató, no solo robaron, sino que también maltrataron tanto a su mamá como a quienes la asistían, con golpes y ojos vendados incluidos. Una situación especialmente dolorosa tratándose de una mujer mayor con una enfermedad neurodegenerativa.

Por eso, el posteo del cumpleaños no fue un simple recuerdo familiar. Fue una manera de mostrar que, pese al horror vivido, Elba sigue contenida, acompañada y rodeada de amor. Una especie de respiro emocional en medio de días muy duros.

En más de una oportunidad, el conductor habló públicamente de lo que significa acompañar a su mamá en el avance del Alzheimer: las visitas diarias, tomarle la mano, estar presente incluso cuando ella no siempre logra reconocerlo. También recordó el valor emocional de objetos como el piano de la casa, un símbolo de la historia de su madre y un puente afectivo entre ambos.

Ver ese hogar violentado fue, para él, una herida doble: material, pero sobre todo emocional. Por eso, la imagen del cumpleaños, con Elba serena, rodeada de su familia, terminó funcionando como un mensaje poderoso: después del miedo, la unión. Después del caos, el amor. Y, aun en los momentos más difíciles, la importancia de estar juntos en familia.

Publicación Sergio Lapegue

Bochi Lapegue

Cómo fue el robo a la casa de Elba, la madre de Sergio Lapegüe

El violento asalto en la casa de la mamá de Sergio Lapegüe se produjo durante la tarde, apenas minutos después de que la hermana del periodista se retirara del domicilio. Ese momento fue aprovechado por los delincuentes, que ingresaron de manera sorpresiva y redujeron rápidamente a las dos cuidadoras que acompañaban a Elba.

De acuerdo al estremecedor relato del conductor, los ladrones maniataron a las enfermeras, les vendaron los ojos y también le cubrieron el rostro a su mamá. La situación se volvió aún más violenta cuando uno de los asaltantes ahorcó a una de las cuidadoras con una tela tipo bufanda para obligarla a decir dónde había dinero, en una escena de extrema brutalidad.

Con la casa bajo su control, los delincuentes comenzaron a revolver cada rincón. Dieron vuelta colchones, tiraron libros, abrieron cajones y desordenaron todos los ambientes en busca de objetos de valor, dejando la vivienda completamente destruida tras su paso.

Antes de huir, se llevaron alrededor de 50 mil pesos, un teléfono celular, los dispositivos DVR de las cámaras de seguridad y hasta la alianza de casada de Elba, un detalle que conmovió especialmente a la familia. Luego, Lapegüe mostró en sus redes sociales cómo quedó el hogar tras el ataque, con imágenes que reflejaron el nivel de violencia y el impacto emocional que provocó el robo.