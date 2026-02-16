Brutal asalto a un histórico guitarrista del rock argentino en su casa de Caballito

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 del domingo en un edificio de la avenida Avellaneda al 100, en el barrio porteño de Caballito. De acuerdo con fuentes policiales, el músico estaba ingresando cuando una pareja simuló vivir allí y logró que les abriera la puerta sin sospechas. La situación cambió segundos después, cuando ya dentro del ascensor lo amenazaron y lo obligaron a subir hasta su vivienda, donde lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron.
Los ladrones escaparon con dos guitarras eléctricas, pedales, el celular y efectivo. Entre lo sustraído estaba su instrumento principal, una Telecaster que él mismo describía como “un Frankenstein” por su combinación de piezas y a la que le tenía un valor afectivo especial.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, dirigida por el fiscal Marcelo Ruilopez, quien ordenó relevar cámaras de seguridad para identificar a los responsables, que continúan prófugos.
Colecta solidaria y apoyo de colegas
Mientras avanza la investigación, músicos y seguidores comenzaron una campaña para ayudarlo a recuperarse del golpe. Su manager, Claudio “Pollo” Sarno, llevó tranquilidad en redes al contar: “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”.
Artistas como Ricardo Mollo y otros colegas impulsaron una colecta bajo la consigna “Alambre y amigos” para colaborar con la reposición de los instrumentos. El mensaje difundido señala: “A nuestro querido amigo músico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”.
El alias habilitado para aportes es alambreyamigos (titular: Paula Delfina Chelle). También pidieron prestar atención ante posibles intentos de venta de las guitarras en plataformas online o redes sociales.
Trayectoria de un referente del género
A los 69 años, González es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la escena nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, integró la banda MAM junto a los hermanos Mollo y compartió escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto.
En los años 80 creó el grupo Alambre y la Doble Nelson, proyecto que dejó marca en el circuito under porteño y bonaerense.
En una entrevista reciente recordó cómo llegó a sus manos la guitarra robada: “Me dieron primero una Strato, pero me dijeron que me iban a llevar una Tele. Cuando la probé, la agarré así por el mango… La guitarra me llama a mí”, contó en el programa Goura’s music. Ese instrumento, obsequio del grupo HoundDog, era parte central de su sonido y de su identidad artística.