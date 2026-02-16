Brutal asalto a un histórico guitarrista del rock argentino en su casa de Caballito

Colecta solidaria y apoyo de colegas

Mientras avanza la investigación, músicos y seguidores comenzaron una campaña para ayudarlo a recuperarse del golpe. Su manager, Claudio “Pollo” Sarno, llevó tranquilidad en redes al contar: “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”.

Artistas como Ricardo Mollo y otros colegas impulsaron una colecta bajo la consigna “Alambre y amigos” para colaborar con la reposición de los instrumentos. El mensaje difundido señala: “A nuestro querido amigo músico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”.

la-colecta-que-lanzaron-los-amigos-y-musicos-cercanos-a-alambre-gonzalez-foto-clarin-7QLFBN2XNZFITJUL5QQ3TUSEUY

El alias habilitado para aportes es alambreyamigos (titular: Paula Delfina Chelle). También pidieron prestar atención ante posibles intentos de venta de las guitarras en plataformas online o redes sociales.

Trayectoria de un referente del género

A los 69 años, González es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la escena nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, integró la banda MAM junto a los hermanos Mollo y compartió escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto.

En los años 80 creó el grupo Alambre y la Doble Nelson, proyecto que dejó marca en el circuito under porteño y bonaerense.

En una entrevista reciente recordó cómo llegó a sus manos la guitarra robada: “Me dieron primero una Strato, pero me dijeron que me iban a llevar una Tele. Cuando la probé, la agarré así por el mango… La guitarra me llama a mí”, contó en el programa Goura’s music. Ese instrumento, obsequio del grupo HoundDog, era parte central de su sonido y de su identidad artística.