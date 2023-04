CUIDADO con la aplicación MÁS TRUCHA de WhatsApp

A pesar de su popularidad, WhatsApp Plus no cuenta con el respaldo de Meta, lo que la convierte en una aplicación peligrosa. Además, la instalación de WhatsApp Plus requiere que se active la opción "Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas", lo que aumenta el riesgo de que se instale código malicioso en el dispositivo.

En la versión Plus, todos los mensajes y archivos quedan almacenados en el dispositivo receptor, incluso si se borran de inmediato. Esto significa que si se envía un mensaje equivocado y se borra, el destinatario aún podrá revisarlo sin dificultad.

Además, las conversaciones en WhatsApp Plus no están cifradas de extremo a extremo ya que los dispositivos utilizan servicios diferentes y no cuentan con las mismas garantías de seguridad. Esto implica que, si estás en contacto con alguien que utiliza WhatsApp Plus, el contenido del chat puede dejar expuesta a la cuenta legítima a posibles vulnerabilidades.

Se recomienda encarecidamente no utilizar WhatsApp Plus y optar por la versión oficial de WhatsApp para garantizar la seguridad y privacidad de las conversaciones.