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Andrea del Boca lanzó una grave denuncia contra una participante de Gran Hermano: "Jugó con mi salud"

Andrea del Boca aseguró que las situaciones de estrés y los constantes conflictos que mantuvo con una de sus compañeras de Gran Hermano terminaron afectando su bienestar físico, al punto de derivar en complicaciones que requirieron atención médica.

13 jun 2026, 17:00
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Andrea del Boca lanzó una grave denuncia contra una participante de Gran Hermano: Jugó con mi salud
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Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca y Solange se ubicaron en veredas opuestas dentro de la casa. La relación entre ambas nunca logró recomponerse tras un comienzo marcado por los desencuentros y las diferencias, una tensión que volvió a quedar en evidencia luego de que las dos reingresaran al reality.

La actriz señaló en varias oportunidades a su compañera como la responsable indirecta del accidente que sufrió, cuando cayó al piso y se golpeó fuertemente la boca, lo que le provocó una lesión de consideración. Como consecuencia de ese episodio, Andrea debió abandonar temporalmente la competencia para recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación fuera de la casa.

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Ahora, volvió a responsabilizar a Solange por varios de los malos momentos que atravesó desde su primera estadía en la casa. Vale recordar que su primera salida del reality se produjo a raíz de un cuadro de presión que encendió las alarmas y obligó a la producción a intervenir.

"Gracias a las telenovelas pedorras que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugó con la presión, jugó con la salud, terminé internada. No jodamos y no metamos el tema de la salud", acusó Del Boca a su compañera, enojada.

Incluso, contó el procedimiento al que tuvo que someterse y aseguró que todos fueron testigos de aquella situación dentro de la casa: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".

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Cómo fue la primera salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

Fue en marzo que Andrea del Boca tuvo que abandonar temporalmente Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para someterse a una serie de estudios médicos.

La situación se desencadenó tras una nueva revisión de rutina relacionada con su presión arterial. Después de ser evaluada por el equipo médico del programa, recibió una noticia que modificó por completo sus planes dentro del reality. Con evidente preocupación, decidió compartir primero la información con las personas de mayor confianza dentro de la casa: “No me dieron bien los parámetros, así que tengo que salir para que me hagan estudios. Calculo que serán dos días”.

Más tarde, reunió al resto de los participantes para explicarles los motivos de su partida y transmitirles tranquilidad sobre su estado. “Me avisaron que el estudio que se llevó el médico no dio bien, así que tengo que salir para hacerme estudios complementarios”, expresó.

La noticia generó un fuerte impacto entre los jugadores, especialmente entre aquellos con quienes construyó vínculos más estrechos durante la convivencia. En la intimidad de la habitación, la actriz se mostró visiblemente conmovida por la situación y terminó quebrándose emocionalmente mientras recibía el apoyo y la contención de sus compañeras.

Siguiendo el protocolo establecido por la producción para este tipo de casos, Andrea abandonó el aislamiento y fue trasladada para realizarse los controles médicos correspondientes fuera de la casa, dejando en suspenso su continuidad en el certamen.

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