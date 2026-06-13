Andrea del Boca lanzó una grave denuncia contra una participante de Gran Hermano: "Jugó con mi salud"

Incluso, contó el procedimiento al que tuvo que someterse y aseguró que todos fueron testigos de aquella situación dentro de la casa: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".

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Cómo fue la primera salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

Fue en marzo que Andrea del Boca tuvo que abandonar temporalmente Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para someterse a una serie de estudios médicos.

La situación se desencadenó tras una nueva revisión de rutina relacionada con su presión arterial. Después de ser evaluada por el equipo médico del programa, recibió una noticia que modificó por completo sus planes dentro del reality. Con evidente preocupación, decidió compartir primero la información con las personas de mayor confianza dentro de la casa: “No me dieron bien los parámetros, así que tengo que salir para que me hagan estudios. Calculo que serán dos días”.

Más tarde, reunió al resto de los participantes para explicarles los motivos de su partida y transmitirles tranquilidad sobre su estado. “Me avisaron que el estudio que se llevó el médico no dio bien, así que tengo que salir para hacerme estudios complementarios”, expresó.

La noticia generó un fuerte impacto entre los jugadores, especialmente entre aquellos con quienes construyó vínculos más estrechos durante la convivencia. En la intimidad de la habitación, la actriz se mostró visiblemente conmovida por la situación y terminó quebrándose emocionalmente mientras recibía el apoyo y la contención de sus compañeras.

Siguiendo el protocolo establecido por la producción para este tipo de casos, Andrea abandonó el aislamiento y fue trasladada para realizarse los controles médicos correspondientes fuera de la casa, dejando en suspenso su continuidad en el certamen.