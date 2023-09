Dady Brieva confesó el fuerte motivo por el que no seguirá con Midachi

Y, explicó: “Armar Midachi no es así nomas… son 50 personas, 40 personas, son bailarines, son músicos, son dos colectivos de línea con un semi-remolque para salir de viaje y amortizar esa plata sale 800 mangos el kilómetro de un rodado por la ruta de aquí a Neuquén…y qué sé yo, entonces, hay que subirse y no bajar y yo ya estoy viejo para subirme y no bajar”.

Tras explicar que son una familia que compartieron cuatro décadas juntos en el escenario, afirmó: “Para mí los Midachi y mis dos compañeros, que los amo profundamente, a medida que pasan más el tiempo más cariño y más ternura les tengo”.

De esta manera, Dady anunció que no será parte del show que se presentará desde diciembre en la plaza teatral de la villa con producción de Miguel Pardo.