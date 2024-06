De qué murió el humorista Coco Martínez

"En un momento él tenía una infección generalizada y con todo el cuerpo muy demandado y muy mal. Y realmente, si llegaba a superar esta situación tan horrible en la que estaba, las consecuencias de una situación así son gravísimas para la vida y puede haber cosas muy feas, tenés una calidad de vida muy mala, con órganos atrofiados", explicó con voz entrecortada por la emoción.

La novia de Martínez también mencionó que el humorista no manifestaba síntomas de manera que pudieran preocuparle antes. "Además de que era muy fóbico de los médicos y muy reticente a los controles y todas esas cosas", añadió, revelando un aspecto de la personalidad de Coco que pocos conocían.

"Coquito falleció ayer… no quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que él estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo", continuó en otro tramo del video, tratando de contener las lágrimas.

En su despedida, la joven destacó el carácter alegre y bondadoso de Martínez. "Cuando me sienta mejor hay cosas que sí me gustaría compartir con ustedes, que sepan que Coco así como lo vieron siempre de jodón, de buena onda, de buena gente, él era así en su vida cotidiana. Les comento porque él no compartía mucho en lo privado, sino que se centraba en las cosas que los hacían reír a ustedes", concluyó.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias y homenajes a Coco Martínez. "Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día", escribió su novia en uno de los posteos de este martes, sintetizando el sentimiento de pérdida que embarga a todos los que lo conocieron y disfrutaron de su talento.