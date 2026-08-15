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Desafío matemático: casi nadie resuelve la cuenta antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 4)² - 9 × 5 + 21.

Leé también Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 4 = 13

La expresión queda así: 13² - 9 × 5 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 9 × 5 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 169 - 45 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 45 = 124 |

124 + 21 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con cuadrados depende de la lectura rápida

Resultado final: 145

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan entretenido: parece una cuenta cotidiana, pero obliga a ordenar la mirada, activar la memoria de reglas básicas y entrenar la concentración de una manera rápida y lúdica.

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