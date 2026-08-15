Desafío matemático: casi nadie resuelve la cuenta antes de los 10 segundos

9 + 4 = 13

La expresión queda así: 13² - 9 × 5 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 9 × 5 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 169 - 45 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 45 = 124 |

124 + 21 = (?)

Resultado final: 145

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan entretenido: parece una cuenta cotidiana, pero obliga a ordenar la mirada, activar la memoria de reglas básicas y entrenar la concentración de una manera rápida y lúdica.