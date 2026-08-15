Desafío matemático: casi nadie resuelve la cuenta antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 4)² - 9 × 5 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 4)² - 9 × 5 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 4 = 13
La expresión queda así: 13² - 9 × 5 + 21
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 9 × 5 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 169 - 45 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 45 = 124 |
124 + 21 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan entretenido: parece una cuenta cotidiana, pero obliga a ordenar la mirada, activar la memoria de reglas básicas y entrenar la concentración de una manera rápida y lúdica.