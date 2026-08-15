Terremoto en Colombia: una joven sobrevivió bajo una mesa, pero murieron sus hermanas trillizas y sus padres

Ana María y su familia. (Foto: El Tiempo/Colombia)

El desenlace para el resto de su familia fue trágico. Sus hermanas trillizas, Isabela y Sofía, murieron atrapadas debajo de una escalera, mientras que sus padres también fueron encontrados sin vida.

El dramático hallazgo de los padres entre los escombros

Jairo Hernán Saavedra, de 63 años, y Victoria Caycedo, de 61, se encontraban en el dormitorio cuando se produjo el derrumbe. Al ingresar entre los restos de la vivienda, los rescatistas encontraron a la pareja abrazada.

Ana María, en cambio, pudo ser retirada con vida y trasladada rápidamente a una clínica. Allí fue sometida a una operación debido a una fractura de pelvis provocada durante el colapso del edificio.

Según contaron sus familiares, la joven permanece consciente y lúcida mientras avanza con su recuperación. Además, recibe acompañamiento psicológico y mantiene limitado el acceso a las redes sociales mientras atraviesa el duelo por la muerte de sus padres y sus dos hermanas.

Las tres jóvenes tenían 23 años, eran trillizas y, según sus allegados, mantenían una relación muy cercana. Habían regresado recientemente de un viaje por Europa, estudiaron marketing juntas en la universidad y trabajaban dentro del mismo sector en Cali.

Quiénes eran las trillizas que murieron en el terremoto de Colombia

Carlos Augusto Saavedra, primo de las jóvenes, recordó a la familia y contó que las hermanas compartían gran parte de sus actividades. “Eran superalegres, personas muy felices. Les gustaba compartir mucho en familia, les gustaba mucho la música y la salsa”, relató en declaraciones a la agencia AFP.

Ana María Saavedra, la única sobreviviente de su familia tras el terremoto en Colombia. (Foto: El Tiempo/Colombia)

También recordó que disfrutaban organizar encuentros en su casa junto a sus amigos. “Tenían discos, hacían sus reuniones con amigos, se reunían a escuchar música, convites con amigos, encuentros caseros, chéveres de tertulia”, agregó.

Tras conocerse la tragedia, amigos y allegados de la familia Saavedra Caycedo publicaron mensajes de despedida en las redes sociales. Varios de ellos habían participado además de las tareas de búsqueda luego del terremoto.