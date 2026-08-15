Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

20 + 11 = 31 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 3 × 31 - 3 × 26 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 31 = 93 | 3 × 26 = 78

La expresión queda así: 93 - 78 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

93 - 78 = 15 |

15 + 24 = (?)

Resultado final: 39

El error común en este tipo de reto aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Al ordenar los pasos, el problema se vuelve más claro y también más entretenido: además de jugar con números, se ejercitan la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.