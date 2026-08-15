Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 11) - 3 × (35 - 9) + 24
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 11) - 3 × (35 - 9) + 24
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 11 = 31 | 35 - 9 = 26
La expresión queda así: 3 × 31 - 3 × 26 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
3 × 31 = 93 | 3 × 26 = 78
La expresión queda así: 93 - 78 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
93 - 78 = 15 |
15 + 24 = (?)
El error común en este tipo de reto aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Al ordenar los pasos, el problema se vuelve más claro y también más entretenido: además de jugar con números, se ejercitan la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.