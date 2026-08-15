En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Cuenta

Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (20 + 11) - 3 × (35 - 9) + 24

Leé también Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 11 = 31 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 3 × 31 - 3 × 26 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 31 = 93 | 3 × 26 = 78

La expresión queda así: 93 - 78 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

93 - 78 = 15 |

15 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de los paréntesis

Resultado final: 39

El error común en este tipo de reto aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Al ordenar los pasos, el problema se vuelve más claro y también más entretenido: además de jugar con números, se ejercitan la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Desafío matemático: casi nadie resuelve la cuenta antes de los 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar