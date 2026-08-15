Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 9) + 9 × 5 - (50 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 9) + 9 × 5 - (50 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 9 = 126 | 50 - 9 = 41
La expresión queda así: 126 + 9 × 5 - 41 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 126 + 45 - 41 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
126 + 45 = 171 |
171 - 41 = 130 |
130 + 24 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que pueden cambiar por completo una cuenta.