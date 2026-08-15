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Desafío PEMDAS

Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 9) + 9 × 5 - (50 - 9) + 24.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: mirar bien los signos sin perder los signos

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 9 = 126 | 50 - 9 = 41

La expresión queda así: 126 + 9 × 5 - 41 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 126 + 45 - 41 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

126 + 45 = 171 |

171 - 41 = 130 |

130 + 24 = (?)

Resultado final: 154

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que pueden cambiar por completo una cuenta.

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