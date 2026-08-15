Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

14 × 9 = 126 | 50 - 9 = 41

La expresión queda así: 126 + 9 × 5 - 41 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 126 + 45 - 41 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

126 + 45 = 171 |

171 - 41 = 130 |

130 + 24 = (?)

Resultado final: 154

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños descuidos que pueden cambiar por completo una cuenta.