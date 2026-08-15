Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 24 ÷ 3 + (14 + 7) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 24 ÷ 3 + (14 + 7) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 15 × 8 - 24 ÷ 3 + 21 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 8 = 120 | 24 ÷ 3 = 8 | 21 × 4 = 84
La expresión queda así: 120 - 8 + 84
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
120 - 8 = 112 |
112 + 84 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que mejora la precisión en cada problema.