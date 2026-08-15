Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 15 × 8 - 24 ÷ 3 + 21 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 8 = 120 | 24 ÷ 3 = 8 | 21 × 4 = 84

La expresión queda así: 120 - 8 + 84

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

120 - 8 = 112 |

112 + 84 = (?)

Resultado final: 196

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que mejora la precisión en cada problema.