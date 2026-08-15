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Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 8 - 24 ÷ 3 + (14 + 7) × 4.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: mirá bien este cálculo con paréntesis paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 15 × 8 - 24 ÷ 3 + 21 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 8 = 120 | 24 ÷ 3 = 8 | 21 × 4 = 84

La expresión queda así: 120 - 8 + 84

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

120 - 8 = 112 |

112 + 84 = (?)

Resultado final: 196

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que mejora la precisión en cada problema.

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