Desafío Matemático: casi nadie lo resuelve en menos de 12 segundos

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 19 × 9 - 63 ÷ 7 + 23 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 63 ÷ 7 = 9 | 23 × 4 = 92

La expresión queda así: 171 - 9 + 92

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 9 = 162 |

162 + 92 =

Resultado final: 254

Este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y detectar esos pequeños detalles que cambian por completo una cuenta.