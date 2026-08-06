Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 9 × (18 + 13) - 5 × (22 - 5) + 16

18 + 13 = 31 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 9 × 31 - 5 × 17 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 31 = 279 | 5 × 17 = 85

La expresión queda así: 279 - 85 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

279 - 85 = 194 |

194 + 16 = (?)

Resultado final: 210

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la atención, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento numérico.