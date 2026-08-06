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Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 9 × (18 + 13) - 5 × (22 - 5) + 16

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (18 + 13) - 5 × (22 - 5) + 16.

Leé también Desafío Matemático: esta cuenta no se resuelve de un vistazo
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta 9 × (18 + 13) - 5 × (22 - 5) + 16

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: revisá los signos de esta expresión en pocos segundos

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 13 = 31 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 9 × 31 - 5 × 17 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 31 = 279 | 5 × 17 = 85

La expresión queda así: 279 - 85 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

279 - 85 = 194 |

194 + 16 = (?)

Resultado final: 210

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la atención, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento numérico.

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