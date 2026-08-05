Desafío matemático: casi nadie resuelve esta cuenta en menos de 10 segundos

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 21 × 9 - 42 ÷ 6 + 21 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 9 = 189 | 42 ÷ 6 = 7 | 21 × 5 = 105

La expresión queda así: 189 - 7 + 105

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

189 - 7 = 182 |

182 + 105 =

Resultado final: 287