Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 12 segundos: 21 × 4 + 18 + 7 - (8 + 9) + 14
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 12 segundos: 21 × 4 + 18 + 7 - (8 + 9) + 14
Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 21 × 4 + 18 + 7 - 17 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 4 = 84
La expresión queda así: 84 + 18 + 7 - 17 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
84 + 18 = 102 |
102 + 7 = 109 |
109 - 17 = 92 |
92 + 14 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento de atención: obliga a revisar cada signo, ordenar la información y sostener el foco hasta el final. Más que una cuenta extensa, resulta una prueba rápida para ejercitar memoria de trabajo y precisión.