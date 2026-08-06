Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 21 × 4 + 18 + 7 - 17 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 4 = 84

La expresión queda así: 84 + 18 + 7 - 17 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 18 = 102 |

102 + 7 = 109 |

109 - 17 = 92 |

92 + 14 = (?)

Resultado final: 106

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento de atención: obliga a revisar cada signo, ordenar la información y sostener el foco hasta el final. Más que una cuenta extensa, resulta una prueba rápida para ejercitar memoria de trabajo y precisión.