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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a muchos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver esta expresión en menos de 15 segundos: (12 × 9) + 8 × 6 - (60 - 15) + 18.

Leé también Desafío Matemático: esta cuenta no se resuelve de un vistazo
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático: (12 × 9) + 8 × 6 - (60 - 15) + 18

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar hacerlo mentalmente o con lápiz y papel. El objetivo no es correr, sino detectar qué partes de la cuenta tienen prioridad y evitar el error de tratar todos los signos como si pesaran lo mismo.

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 9 = 108 | 60 - 15 = 45

La expresión queda así: 108 + 8 × 6 - 45 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 108 + 48 - 45 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 48 = 156 |

156 - 45 = 111 |

111 + 18 = 129

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta sin mirar la respuesta?

Resultado final: 129

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