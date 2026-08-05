Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a muchos

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 9 = 108 | 60 - 15 = 45

La expresión queda así: 108 + 8 × 6 - 45 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 108 + 48 - 45 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 48 = 156 |

156 - 45 = 111 |

111 + 18 = 129

Resultado final: 129