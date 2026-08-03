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La furia de una bailarina de Pasión de sábado contra Luzu y Nico Occhiato: "Decepción"

Kiara Aldeco le habló a Nico Occhiato, Diego Leuco y su equipo de Luzu por la burla a un video que compartió de la emoción de sus abuelos al verla en Pasión de sábado. El pedido de disculpas del conductor.

3 ago 2026, 11:55
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La furia de una bailarina de Pasión de sábado contra Luzu y Nico Occhiato: Decepción

La furia de una bailarina de Pasión de sábado contra Luzu y Nico Occhiato: "Decepción"

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La furia de una bailarina de Pasión de sábado contra Luzu y Nico Occhiato: "Decepción"

Una bailarina de Pasión de sábado (América Tv) llevó a sus abuelos a la tribuna del programa y mostró con orgullo lo que sienten por ella al verla al aire. El video de TikTok fue levantado el viernes en el programa de Luzu Antes que nadie que conduce Diego Leuco en Luzu donde hablaron de las imágenes que se viralizaron.

Martín Trinche Dardik dijo entre risas: “Tenemos este caso hermoso para ver de abuelos orgullosos, no es una diplomatura pero está ahí cerquita”. Y luego tras ver las imágenes se rieron todos a carcajadas en el estudio.

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Molesta por la situación que se vio al aire, la bailarina Kiara Aldeco lanzó un fuerte descargo en redes sociales donde cuestionó la reacción en el programa de Diego Leuco y también le habló directamente a Nico Occhiato, encargado de la señal de streaming.

“Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona. Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo. Soy una bailarina en formación constante, versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando. No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad”, precisó la artista.

Y cuestionó firme: "También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país. No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona”.

“Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente”, remarcó con firmeza la bailarina del programa.

Sobre el final de su mensaje, Kiara le habló directamente a Nico Occhiato, encargado de Luzu y quien está en pareja con la bailarina Flor Jazmín Peña: “Teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina”, le indicó al conductor.

Y cerró indignada: “Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten”.

Video: Lape Club Social.

El pedido de disculpas de Diego Leuco a la bailarina de Pasión de sábado tras las burlas

Diego Leuco se refirió en su programa del lunes por Luzu a la repercusión que tuvo el tema y pidió disculpas por lo sucedido con Kiara, la bailarina de Pasión de sábado.

"Le queremos pedir disculpas a Kiara Aldeco. El viernes pusimos un video de abuelos y quiero decir que los conocen lo saben y los que no es lógico que el video sacado de contexto por ahí se sienta mal", indicó el conductor de Luzu.

Y agregó que le escribió para pedirle disculpas tras su descargo: "Nosotros nos reímos siempre en esa sección de los videos. No conocíamos el contexto y ella tiene todo el derecho si se sintió mal y así lo expreso. Yo le escribí por privado también por Instagram y la expliqué e incluso le dije si quería salir al aire. Fue un error involuntario".

     

 

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