La furia de una bailarina de Pasión de sábado contra Luzu y Nico Occhiato: "Decepción"

Y cuestionó firme: "También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país. No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona”.

“Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente”, remarcó con firmeza la bailarina del programa.

Sobre el final de su mensaje, Kiara le habló directamente a Nico Occhiato, encargado de Luzu y quien está en pareja con la bailarina Flor Jazmín Peña: “Teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina”, le indicó al conductor.

Y cerró indignada: “Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten”.

Video: Lape Club Social.

El pedido de disculpas de Diego Leuco a la bailarina de Pasión de sábado tras las burlas

Diego Leuco se refirió en su programa del lunes por Luzu a la repercusión que tuvo el tema y pidió disculpas por lo sucedido con Kiara, la bailarina de Pasión de sábado.

"Le queremos pedir disculpas a Kiara Aldeco. El viernes pusimos un video de abuelos y quiero decir que los conocen lo saben y los que no es lógico que el video sacado de contexto por ahí se sienta mal", indicó el conductor de Luzu.

Y agregó que le escribió para pedirle disculpas tras su descargo: "Nosotros nos reímos siempre en esa sección de los videos. No conocíamos el contexto y ella tiene todo el derecho si se sintió mal y así lo expreso. Yo le escribí por privado también por Instagram y la expliqué e incluso le dije si quería salir al aire. Fue un error involuntario".