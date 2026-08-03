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ANSES paga la Tarjeta Alimentar en agosto: quiénes la cobran y cuánto reciben

Los beneficiarios de la Prestación Alimentar recibirán el pago de acuerdo con el cronograma de ANSES. Consultá las fechas y quiénes acceden al beneficio.

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ANSES paga la Tarjeta Alimentar en agosto: quiénes la cobran y cuánto reciben

ANSES paga la Tarjeta Alimentar en agosto: quiénes la cobran y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en agosto de 2026 el pago de la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a acompañar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y contribuir a garantizar el acceso a alimentos de la canasta básica.

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La prestación se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Por este motivo, no es necesario realizar una inscripción ni completar un trámite específico para acceder al beneficio.

ANSES realiza controles periódicos sobre la información registrada en sus bases de datos y determina quiénes cumplen con las condiciones necesarias para recibir la asistencia.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Prestación Alimentar está destinada a distintos grupos que reciben prestaciones sociales administradas por ANSES.

Pueden acceder al beneficio:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Embarazadas a partir de los tres meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
  • Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

El beneficio busca reforzar los ingresos de las familias con niños, niñas y adolescentes y facilitar la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en agosto 2026

El monto de la Prestación Alimentar se determina de acuerdo con la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Los valores correspondientes a agosto de 2026 son:

  • Familias con un hijo: $[MONTO]
  • Familias con dos hijos: $[MONTO]
  • Familias con tres o más hijos: $[MONTO]

En el caso de las titulares de la Asignación por Embarazo, el beneficio corresponde de acuerdo con las condiciones establecidas por ANSES.

La prestación se deposita junto con la asignación correspondiente y no requiere una inscripción adicional.

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Las personas que quieran verificar si tienen asignada la Prestación Alimentar pueden consultar su información personal a través de Mi ANSES.

Para realizar la consulta deben:

  • Ingresar a Mi ANSES.
  • Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Consultar la sección correspondiente a las prestaciones y asignaciones.
  • Revisar la liquidación del mes para conocer el detalle de los beneficios asignados.

También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares registrados ante ANSES, ya que el organismo utiliza esa información para determinar quiénes cumplen con los requisitos de acceso.

Cuándo cobro AUH y Tarjeta Alimentar en agosto 2026

La Prestación Alimentar se acredita de acuerdo con el cronograma de pagos establecido por ANSES para las asignaciones correspondientes.

En agosto de 2026, el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) es el siguiente:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto
  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto
  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

En pocas palabras

  • Prestación Alimentar: ANSES paga en agosto de 2026 a beneficiarios de AUH, AUE y PNC.
  • Requisitos y montos: El beneficio es automático; los montos varían según la cantidad de hijos.
  • Consulta y fechas: Se puede verificar en Mi ANSES; los pagos siguen el cronograma de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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