Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 4 - 24 ÷ 4 + (8 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 4 - 24 ÷ 4 + (8 + 11) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 21 × 4 - 24 ÷ 4 + 19 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
21 × 4 = 84 | 24 ÷ 4 = 6 | 19 × 3 = 57
La expresión queda así: 84 - 6 + 57
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
84 - 6 = 78 |
78 + 57 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y revisar si la intuición inicial realmente coincide con las reglas de la cuenta.