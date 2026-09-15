Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 21 × 4 - 24 ÷ 4 + 19 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 4 = 84 | 24 ÷ 4 = 6 | 19 × 3 = 57

La expresión queda así: 84 - 6 + 57

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

84 - 6 = 78 |

78 + 57 = (?)

Resultado final: 135

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y revisar si la intuición inicial realmente coincide con las reglas de la cuenta.