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Robaba cables, se tiró de un tercer piso para escapar y terminó con una insólita y grave lesión

El hombre era buscado por el robo de cables en Mar del Plata. Durante los allanamientos, otros dos sospechosos también intentaron escapar y terminaron heridos. En total, seis personas fueron detenidas.

Se tiró de un tercer piso para escapar de la Policía y terminó con una grave lesión

Se tiró de un tercer piso para escapar de la Policía y terminó con una grave lesión

Un operativo de la Policía Federal Argentina contra una banda dedicada al robo de cables en Mar del Plata terminó con dos sospechosos heridos luego de que intentaran escapar desde un edificio. Uno de ellos se arrojó desde el balcón de un tercer piso y sufrió una fractura de espalda.

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El episodio ocurrió durante una serie de allanamientos realizados por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata, a partir de una denuncia presentada por una empresa de telecomunicaciones por el robo de cableado.

En el procedimiento fueron detenidos seis sospechosos, a quienes los investigadores vinculan con una organización conocida como “Los Simuladores”.

Se arrojaron desde un tercer piso para escapar

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el complejo. En las imágenes se observa cómo uno de los sospechosos intenta evitar la detención y se arroja desde un balcón del tercer piso hacia un patio interno.

El hombre cayó al suelo y quedó tendido, con visibles signos de dolor. Como consecuencia de la caída sufrió una fractura en la espalda y tuvo que ser asistido.

Poco después, otro integrante de la banda intentó realizar la misma maniobra para escapar de los agentes y también terminó herido.

Ambos fueron rescatados por personal de Bomberos y trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados bajo custodia policial.

Un tercer sospechoso intentó escapar corriendo. Los efectivos iniciaron una persecución y finalmente lograron alcanzarlo en un descampado cercano. La fuga también quedó registrada por un dron utilizado durante el operativo.

El particular método que utilizaba la banda para robar cables

Según la investigación, los sospechosos habían desarrollado una modalidad destinada a pasar inadvertidos mientras sustraían el cableado.

Los integrantes de la organización se hacían pasar por trabajadores de empresas de telecomunicaciones. Para eso utilizaban ropa y herramientas similares a las de operarios y se movilizaban en vehículos preparados para simular trabajos legítimos.

Los investigadores detectaron camiones y camionetas con logos falsos, junto con otros dos vehículos que cumplían funciones de apoyo. De esta manera, podían intervenir sobre el cableado y retirarlo sin despertar sospechas entre los vecinos o las personas que circulaban por la zona.

La causa quedó bajo investigación de la DUOF Mar del Plata, por orden del Juzgado Federal N° 3, a cargo de Santiago Inchausti.

Para identificar los movimientos de la organización, los agentes realizaron tareas de vigilancia encubierta, analizaron registros de cámaras de seguridad y siguieron los recorridos de los vehículos utilizados por los sospechosos.

Uno de los principales avances se produjo luego de que los investigadores colocaran un rastreador satelital (GPS) en una de las camionetas. El dispositivo permitió reconstruir sus recorridos y llegar hasta tres domicilios que posteriormente fueron allanados.

Qué encontraron durante los allanamientos

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 11.266.000 pesos y 4.200 dólares en efectivo. También encontraron marihuana, una réplica de arma y una importante cantidad de cable que, de acuerdo con la investigación, sería de procedencia ilícita.

Además, los investigadores establecieron que dos de los detenidos contaban con antecedentes por tentativa de robo y robo calificado.Los seis sospechosos quedaron a disposición de la Justicia y son investigados por robo e infracción a la ley de drogas.

En tanto, los dos hombres que se arrojaron desde el balcón permanecen internados en el hospital bajo custodia policial.

En pocas palabras

  • Arrestados en Mar del Plata: Seis personas fueron detenidas por robo de cables, dos intentaron escapar y resultaron heridas al arrojarse de un tercer piso.
  • Modalidad de la banda: Los sospechosos se hacían pasar por trabajadores de empresas de telecomunicaciones para cometer los robos.
  • Hallazgos del operativo: Se secuestraron dinero, drogas, una réplica de arma y cable de procedencia ilícita.
Resumen generado por Thinkindot AI
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