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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (16 + 11) - 4 × (25 - 9) + 20

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una decisión clave

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

16 + 11 = 27 | 25 - 9 = 16

La expresión queda así: 4 × 27 - 4 × 16 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 27 = 108 | 4 × 16 = 64

La expresión queda así: 108 - 64 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

108 - 64 = 44 |

44 + 20 = (?)

Resultado final: 64

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de refrescar una regla básica que marca la diferencia en cualquier cuenta.

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