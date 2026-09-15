Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (16 + 11) - 4 × (25 - 9) + 20
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (16 + 11) - 4 × (25 - 9) + 20
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 11 = 27 | 25 - 9 = 16
La expresión queda así: 4 × 27 - 4 × 16 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 27 = 108 | 4 × 16 = 64
La expresión queda así: 108 - 64 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
108 - 64 = 44 |
44 + 20 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de refrescar una regla básica que marca la diferencia en cualquier cuenta.