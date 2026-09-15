Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 11 = 27 | 25 - 9 = 16

La expresión queda así: 4 × 27 - 4 × 16 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 27 = 108 | 4 × 16 = 64

La expresión queda así: 108 - 64 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

108 - 64 = 44 |

44 + 20 = (?)

Resultado final: 64

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de refrescar una regla básica que marca la diferencia en cualquier cuenta.