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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 5 × (16 + 13) - 7 × 4 + 30.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar este reto?

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 13 = 29

La expresión queda así: 42 + 5 × 29 - 7 × 4 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 29 = 145 | 7 × 4 = 28

La expresión queda así: 42 + 145 - 28 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 145 = 187 |

187 - 28 = 159 |

159 + 30 = (?)

Resultado final: 189

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y velocidad de cálculo sin perder precisión.

En pocas palabras

o

Resumen generado por Thinkindot AI
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