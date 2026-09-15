Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 5 × (16 + 13) - 7 × 4 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 5 × (16 + 13) - 7 × 4 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 13 = 29
La expresión queda así: 42 + 5 × 29 - 7 × 4 + 30
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 29 = 145 | 7 × 4 = 28
La expresión queda así: 42 + 145 - 28 + 30
Finalmente se opera en orden de aparición.
42 + 145 = 187 |
187 - 28 = 159 |
159 + 30 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y velocidad de cálculo sin perder precisión.
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