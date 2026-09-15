Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

16 + 13 = 29

La expresión queda así: 42 + 5 × 29 - 7 × 4 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 29 = 145 | 7 × 4 = 28

La expresión queda así: 42 + 145 - 28 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 145 = 187 |

187 - 28 = 159 |

159 + 30 = (?)

Resultado final: 189

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y velocidad de cálculo sin perder precisión.