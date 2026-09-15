Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 30 + 11 - (8 + 7) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 30 + 11 - (8 + 7) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 7 = 15
La expresión queda así: 25 × 11 + 30 + 11 - 15 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 11 = 275
La expresión queda así: 275 + 30 + 11 - 15 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
275 + 30 = 305 |
305 + 11 = 316 |
316 - 15 = 301 |
301 + 28 = (?)
El error común de este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Estos juegos de cálculo ayudan a entrenar la concentración, mejorar el razonamiento y detectar detalles que, en una cuenta aparentemente simple, pueden marcar la diferencia.