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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 30 + 11 - (8 + 7) + 28.

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La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos pone a prueba tu razonamiento

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 25 × 11 + 30 + 11 - 15 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 11 = 275

La expresión queda así: 275 + 30 + 11 - 15 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

275 + 30 = 305 |

305 + 11 = 316 |

316 - 15 = 301 |

301 + 28 = (?)

Resultado final: 329

El error común de este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Estos juegos de cálculo ayudan a entrenar la concentración, mejorar el razonamiento y detectar detalles que, en una cuenta aparentemente simple, pueden marcar la diferencia.

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