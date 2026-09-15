Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 25 × 11 + 30 + 11 - 15 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 11 = 275

La expresión queda así: 275 + 30 + 11 - 15 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

275 + 30 = 305 |

305 + 11 = 316 |

316 - 15 = 301 |

301 + 28 = (?)

Resultado final: 329

El error común de este problema está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Estos juegos de cálculo ayudan a entrenar la concentración, mejorar el razonamiento y detectar detalles que, en una cuenta aparentemente simple, pueden marcar la diferencia.