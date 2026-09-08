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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 3 × (16 + 11) - 35.

Leé también Desafío matemático: muchos cometen un error frecuente y no llegan al resultado correcto
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu paciencia

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 9² + 3 × 27 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 3 × 27 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 27 = 81

La expresión queda así: 81 + 81 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 81 = 162 |

162 - 35 = (?)

Resultado final: 127

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, los paréntesis ordenan el primer movimiento, la potencia marca la prioridad siguiente y recién después entra la multiplicación. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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