Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 3 × (16 + 11) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 3 × (16 + 11) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 9² + 3 × 27 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
9² = 81
La expresión queda así: 81 + 3 × 27 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 27 = 81
La expresión queda así: 81 + 81 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
81 + 81 = 162 |
162 - 35 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, los paréntesis ordenan el primer movimiento, la potencia marca la prioridad siguiente y recién después entra la multiplicación. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.