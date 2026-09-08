Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 9² + 3 × 27 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 3 × 27 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 27 = 81

La expresión queda así: 81 + 81 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 81 = 162 |

162 - 35 = (?)

Resultado final: 127

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, los paréntesis ordenan el primer movimiento, la potencia marca la prioridad siguiente y recién después entra la multiplicación. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.