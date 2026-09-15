Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 39 + 5 × 19 - 5 × 6 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 19 = 95 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 39 + 95 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 95 = 134 |

134 - 30 = 104 |

104 + 35 = (?)

Resultado final: 139

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este problema funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión.