Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 5 × (10 + 9) - 5 × 6 + 35
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 5 × (10 + 9) - 5 × 6 + 35
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
10 + 9 = 19
La expresión queda así: 39 + 5 × 19 - 5 × 6 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 19 = 95 | 5 × 6 = 30
La expresión queda así: 39 + 95 - 30 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 95 = 134 |
134 - 30 = 104 |
104 + 35 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este problema funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión.