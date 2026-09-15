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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 5 × (10 + 9) - 5 × 6 + 35

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema tiene su clave en el método

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 39 + 5 × 19 - 5 × 6 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 19 = 95 | 5 × 6 = 30

La expresión queda así: 39 + 95 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 95 = 134 |

134 - 30 = 104 |

104 + 35 = (?)

Resultado final: 139

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este problema funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que mejora la precisión.

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