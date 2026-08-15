Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 12² + 7 × 19 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 7 × 19 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 19 = 133

La expresión queda así: 144 + 133 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 133 = 277 |

277 - 25 = (?)

Resultado final: 252

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental de una manera simple y entretenida.