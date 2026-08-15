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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 7 × (8 + 11) - 25.

Leé también Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 12² + 7 × 19 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 7 × 19 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 19 = 133

La expresión queda así: 144 + 133 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 133 = 277 |

277 - 25 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto desafía tu forma de resolver

Resultado final: 252

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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