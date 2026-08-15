Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 7 × (8 + 11) - 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 7 × (8 + 11) - 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 12² + 7 × 19 - 25
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
12² = 144
La expresión queda así: 144 + 7 × 19 - 25
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 19 = 133
La expresión queda así: 144 + 133 - 25
Se termina operando de izquierda a derecha.
144 + 133 = 277 |
277 - 25 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental de una manera simple y entretenida.