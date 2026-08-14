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Desafío matemático: muchos no llegan al resultado correcto por un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 5 × 7 + 21.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes desafía tu memoria matemática

La expresión queda así: 121 - 5 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 121 - 35 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 35 = 86 |

86 + 21 = (?)

Resultado final: 107

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se ignora el paréntesis, la potencia o la multiplicación, la cuenta se desvía rápido. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.

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