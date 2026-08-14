Desafío matemático: muchos no llegan al resultado correcto por un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 5 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 5 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 11² - 5 × 7 + 21
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 5 × 7 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 121 - 35 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 35 = 86 |
86 + 21 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se ignora el paréntesis, la potencia o la multiplicación, la cuenta se desvía rápido. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.