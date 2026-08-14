Desafío matemático: muchos no llegan al resultado correcto por un error frecuente

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 121 - 35 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 35 = 86 |

86 + 21 = (?)

Resultado final: 107

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se ignora el paréntesis, la potencia o la multiplicación, la cuenta se desvía rápido. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.