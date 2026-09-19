Desafío matemático: la cuenta que puede hacer caer hasta a los más atentos

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 9 × 6 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 9 × 6 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 121 - 54 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 54 = 67 |

67 + 27 = (?)

Resultado final: 94

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la lógica correcta antes de responder.