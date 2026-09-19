Desafío matemático: la cuenta que puede hacer caer hasta a los más atentos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 9 × 6 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 9 × 6 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 5 = 11
La expresión queda así: 11² - 9 × 6 + 27
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 9 × 6 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 6 = 54
La expresión queda así: 121 - 54 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 54 = 67 |
67 + 27 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la lógica correcta antes de responder.