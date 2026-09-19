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Desafío matemático: la cuenta que puede hacer caer hasta a los más atentos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 5)² - 9 × 6 + 27.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 5 = 11

La expresión queda así: 11² - 9 × 6 + 27

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿encontrás la clave de este cálculo sin mirar la respuesta?

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 9 × 6 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 121 - 54 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 54 = 67 |

67 + 27 = (?)

Resultado final: 94

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la lógica correcta antes de responder.

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