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Desafío matemático: parece fácil, pero no todos logran resolverlo

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (12 + 13) - 5 × (22 - 11) + 24.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que puede hacer caer hasta a los más atentos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 13 = 25 | 22 - 11 = 11

La expresión queda así: 7 × 25 - 5 × 11 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 5 × 11 = 55

La expresión queda así: 175 - 55 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 55 = 120 |

120 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 144

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Estos retos sirven para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y convertir una cuenta cotidiana en un juego breve para activar la mente.

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