Desafío matemático: parece fácil, pero no todos logran resolverlo

12 + 13 = 25 | 22 - 11 = 11

La expresión queda así: 7 × 25 - 5 × 11 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 5 × 11 = 55

La expresión queda así: 175 - 55 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 55 = 120 |

120 + 24 = (?)

Resultado final: 144

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Estos retos sirven para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y convertir una cuenta cotidiana en un juego breve para activar la mente.