Desafío matemático: parece fácil, pero no todos logran resolverlo

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (12 + 13) - 5 × (22 - 11) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (12 + 13) - 5 × (22 - 11) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
12 + 13 = 25 | 22 - 11 = 11
La expresión queda así: 7 × 25 - 5 × 11 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 25 = 175 | 5 × 11 = 55
La expresión queda así: 175 - 55 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
175 - 55 = 120 |
120 + 24 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Estos retos sirven para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y convertir una cuenta cotidiana en un juego breve para activar la mente.