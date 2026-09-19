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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 3 + 18 + 17 - (16 + 7) + 35.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 27 × 3 + 18 + 17 - 23 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 3 = 81

La expresión queda así: 81 + 18 + 17 - 23 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

81 + 18 = 99 |

99 + 17 = 116 |

116 - 23 = 93 |

93 + 35 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta con paréntesis sin mirar la solución

Resultado final: 128

El error más común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve pero tramposa.

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