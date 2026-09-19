Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 3 + 18 + 17 - (16 + 7) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 3 + 18 + 17 - (16 + 7) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 7 = 23
La expresión queda así: 27 × 3 + 18 + 17 - 23 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 3 = 81
La expresión queda así: 81 + 18 + 17 - 23 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
81 + 18 = 99 |
99 + 17 = 116 |
116 - 23 = 93 |
93 + 35 = (?)
El error más común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve pero tramposa.