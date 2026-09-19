Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 27 × 3 + 18 + 17 - 23 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 3 = 81

La expresión queda así: 81 + 18 + 17 - 23 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

81 + 18 = 99 |

99 + 17 = 116 |

116 - 23 = 93 |

93 + 35 = (?)

Resultado final: 128

El error más común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve pero tramposa.