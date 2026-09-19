Desafío matemático: solo los más rápidos logran resolverlo en segundos

30 + 15 = 45

La expresión queda así: 45 × 7 - 60 ÷ 6 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

45 × 7 = 315 | 60 ÷ 6 = 10

La expresión queda así: 315 - 10 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

315 - 10 = 305 |

305 + 23 = (?)

Resultado final: 328

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y ganar agilidad mental de una manera simple y entretenida.