Desafío matemático: solo los más rápidos logran resolverlo en segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 15) × 7 - 60 ÷ 6 + 23.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (30 + 15) × 7 - 60 ÷ 6 + 23.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
30 + 15 = 45
La expresión queda así: 45 × 7 - 60 ÷ 6 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
45 × 7 = 315 | 60 ÷ 6 = 10
La expresión queda así: 315 - 10 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
315 - 10 = 305 |
305 + 23 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y ganar agilidad mental de una manera simple y entretenida.
n