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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 8 - 27 ÷ 3 + (10 + 13) × 3.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que puede hacer caer hasta a los más atentos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema tiene su clave en el apuro

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 13 × 8 - 27 ÷ 3 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 8 = 104 | 27 ÷ 3 = 9 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 104 - 9 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

104 - 9 = 95 |

95 + 69 = (?)

Resultado final: 164

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona como un juego simple, pero muy útil para entrenar concentración, cálculo mental y lectura atenta de cada signo.

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