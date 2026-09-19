Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 8 - 27 ÷ 3 + (10 + 13) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 8 - 27 ÷ 3 + (10 + 13) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 13 = 23
La expresión queda así: 13 × 8 - 27 ÷ 3 + 23 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 8 = 104 | 27 ÷ 3 = 9 | 23 × 3 = 69
La expresión queda así: 104 - 9 + 69
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
104 - 9 = 95 |
95 + 69 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona como un juego simple, pero muy útil para entrenar concentración, cálculo mental y lectura atenta de cada signo.