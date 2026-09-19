Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

10 + 13 = 23

La expresión queda así: 13 × 8 - 27 ÷ 3 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 8 = 104 | 27 ÷ 3 = 9 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 104 - 9 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

104 - 9 = 95 |

95 + 69 = (?)

Resultado final: 164

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona como un juego simple, pero muy útil para entrenar concentración, cálculo mental y lectura atenta de cada signo.