Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 11² + 5 × 23 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 5 × 23 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 23 = 115

La expresión queda así: 121 + 115 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 115 = 236 |

236 - 30 = ?

Resultado final: 206

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar prioridades y descubrir cómo un detalle pequeño puede modificar toda la cuenta.