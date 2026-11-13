Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:11² + 5 × (16 + 7) - 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:11² + 5 × (16 + 7) - 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 7 = 23
La expresión queda así: 11² + 5 × 23 - 30
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 5 × 23 - 30
Luego se resuelve la multiplicación restante.
5 × 23 = 115
La expresión queda así: 121 + 115 - 30
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 115 = 236 |
236 - 30 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar prioridades y descubrir cómo un detalle pequeño puede modificar toda la cuenta.