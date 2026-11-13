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Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:11² + 5 × (16 + 7) - 30.

Leé también Desafío matemático: evitá la trampa en la que muchos caen
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 11² + 5 × 23 - 30

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis no se resuelve de un vistazo

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 5 × 23 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 23 = 115

La expresión queda así: 121 + 115 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 115 = 236 |

236 - 30 = ?

Resultado final: 206

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar prioridades y descubrir cómo un detalle pequeño puede modificar toda la cuenta.

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