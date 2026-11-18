La serie reconstruye sus primeros pasos en el mundo del delito. Gordon comenzó como ladrón y, con el tiempo, organizó bandas que actuaron al margen de las estructuras legales. Su capacidad para establecer contactos y moverse entre distintos espacios le permitió ampliar sus actividades y ganar influencia.

Los secuestros extorsivos se convirtieron en una de las herramientas que utilizó para conseguir recursos. Sin embargo, su crecimiento no se explicó únicamente por la delincuencia. Su historia también estuvo atravesada por relaciones con sectores políticos y estructuras de inteligencia que encontraron en personajes como él instrumentos para desarrollar operaciones clandestinas.

Esa capacidad para adaptarse constituye uno de los principales ejes de la narración. Las distintas caras del personaje funcionan como máscaras que ocultan una personalidad cada vez más brutal.

Rodrigo de la Serna y una interpretación que marca un antes y un después

Uno de los grandes atractivos de la producción es el trabajo de Rodrigo de la Serna. El actor asumió el desafío de interpretar a un personaje complejo, cuya personalidad exige una combinación de violencia, frialdad, ambición y capacidad para manipular a quienes lo rodean.

La transformación física también resulta determinante. A lo largo de los siete capítulos, el intérprete modifica su apariencia para acompañar el deterioro psicológico del personaje. El resultado es una presencia inquietante que transmite amenaza incluso cuando no se producen enfrentamientos.

La mirada de Gordon se convierte en uno de los recursos más importantes de la interpretación. Sus expresiones permiten reconocer los cambios de humor, la desconfianza y la agresividad que caracterizan al protagonista.

Pablo Trapero eligió una mirada sin concesiones sobre los años 70

La dirección de Pablo Trapero es otro de los elementos centrales de la producción. El realizador desarrolló una puesta en escena que busca transmitir la tensión de una época en la que los enfrentamientos políticos y las operaciones clandestinas formaron parte de una realidad cada vez más violenta.

Su estilo se caracteriza por una aproximación realista a los conflictos. En Gordon, esa búsqueda se refleja especialmente en las persecuciones automovilísticas, los tiroteos y las situaciones de peligro que atraviesan los protagonistas.

El resultado es una producción que evita presentar la década del 70 como un simple escenario decorativo. La violencia política constituye el núcleo de la historia y condiciona las decisiones de cada uno de sus protagonistas.

Cuántos episodios tiene la miniserie Gordon en Netflix

La estructura de la ficción está organizada en siete episodios que recorren distintas etapas de la trayectoria de Aníbal Gordon.

Ese formato permite desarrollar el crecimiento del personaje sin concentrar toda su historia en un único momento. La narración avanza desde sus primeros pasos en la delincuencia hasta su participación en un entramado de relaciones políticas y operaciones clandestinas.

En ese camino aparecen distintos personajes que acompañan o condicionan su recorrido. Camila Peralta, Matías Recalt y Matías Mayer forman parte del elenco que completa el universo de la producción junto a Rodrigo de la Serna.

Tráiler oficial de Gordon en Netflix