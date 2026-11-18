6 + 3 = 9

La expresión queda así: 9² - 7 × 8 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 7 × 8 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 81 - 56 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 56 = 25 |

25 + 33 = ?

Resultado final: 58

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática, especialmente cuando los paréntesis invitan a avanzar rápido. Este tipo de reto es una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se juega con números.