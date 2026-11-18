El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 3)² - 7 × 8 + 33.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 3)² - 7 × 8 + 33.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 3 = 9
La expresión queda así: 9² - 7 × 8 + 33
Luego se calcula la potencia.
9² = 81
La expresión queda así: 81 - 7 × 8 + 33
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 8 = 56
La expresión queda así: 81 - 56 + 33
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
81 - 56 = 25 |
25 + 33 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática, especialmente cuando los paréntesis invitan a avanzar rápido. Este tipo de reto es una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se juega con números.