El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 7) × 7 - 40 ÷ 5 + 23.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 7) × 7 - 40 ÷ 5 + 23.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
24 + 7 = 31
La expresión queda así: 31 × 7 - 40 ÷ 5 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
31 × 7 = 217 | 40 ÷ 5 = 8
La expresión queda así: 217 - 8 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
217 - 8 = 209 |
209 + 23 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar los signos con atención y aplicar la lógica antes de responder.