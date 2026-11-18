24 + 7 = 31

La expresión queda así: 31 × 7 - 40 ÷ 5 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 7 = 217 | 40 ÷ 5 = 8

La expresión queda así: 217 - 8 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

217 - 8 = 209 |

209 + 23 = ?

Resultado final: 232

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar los signos con atención y aplicar la lógica antes de responder.