Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 19 × 7 - 40 ÷ 4 + (14 + 13) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 19 × 7 - 40 ÷ 4 + (14 + 13) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 13 = 27
La expresión queda así: 19 × 7 - 40 ÷ 4 + 27 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 7 = 133 | 40 ÷ 4 = 10 | 27 × 3 = 81
La expresión queda así: 133 - 10 + 81
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
133 - 10 = 123 |
123 + 81 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a mirar la cuenta completa, ordenar prioridades y sostener la concentración. Más que hacer cálculos largos, el desafío consiste en leer bien la expresión y aplicar la regla correcta en el momento justo.