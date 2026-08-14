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Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 19 × 7 - 40 ÷ 4 + (14 + 13) × 3.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS. 

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: elegir el primer paso sin caer en el error común

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 19 × 7 - 40 ÷ 4 + 27 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 7 = 133 | 40 ÷ 4 = 10 | 27 × 3 = 81

La expresión queda así: 133 - 10 + 81

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

133 - 10 = 123 |

123 + 81 = (?)

Resultado final: 204

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a mirar la cuenta completa, ordenar prioridades y sostener la concentración. Más que hacer cálculos largos, el desafío consiste en leer bien la expresión y aplicar la regla correcta en el momento justo.

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