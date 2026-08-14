Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 19 × 7 - 40 ÷ 4 + 27 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 7 = 133 | 40 ÷ 4 = 10 | 27 × 3 = 81

La expresión queda así: 133 - 10 + 81

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

133 - 10 = 123 |

123 + 81 = (?)

Resultado final: 204

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a mirar la cuenta completa, ordenar prioridades y sostener la concentración. Más que hacer cálculos largos, el desafío consiste en leer bien la expresión y aplicar la regla correcta en el momento justo.